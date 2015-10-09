Известный французский режиссер лично представит в Украине фильм, запрещенный в РФ

Как сообщает Артхауз Трафик, Ноэ лично представит свою картину украинским зрителям 15 октября.

Ноэ зарекомендовал себя как провокатор, исследующий возможности зрительского восприятия. Всемирную известность ему принесла лента «Необратимость», представленная на Каннском кинофестивале. Фильм, главные роли в котором исполнили Моника Белуччи и Венсан Кассель, вызвал массу споров среди зрителей и прессы – в первую очередь, из-за 9-минутной сцены изнасилования. По словам Касселя, Ноэ – это французский Пьер Паоло Пазолини. Не менее скандальным стал и следующий фильм режиссера – психоделическая мелодрама «Вход в пустоту», показывающая ночной Токио глазами души умершего наркодиллера.

Как отмечается, перед премьерным показом состоится пресс-конференция, во время которой Ноэ ответит на вопросы журналистов и поделится своим видением «Любви». По словам режиссера, этот фильм – реализация замысла, который он вынашивал в течение долгих лет, мечтая рассказать об отношениях влюбленной пары максимально откровенно – и в психологическом, и в физиологическом плане.

Во Франции лента была выпущена в прокат с рейтингом 16+, но, под давлением правых сил, была разрешена к просмотру только для совершеннолетних. Прокат фильма Ноэ был запрещен в Российской Федерации. В Украине фильм получил разрешение от Государственного агентства по вопросам кино, и будет демонстрироваться на вечерних показах с возрастным ограничением 21+.

«Любовь 3D» выходит на экраны украинских кинотеатров 15 октября.