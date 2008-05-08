К уголовной ответственности привлечены более 20 налоговиков

С начала этого года возбуждено 21 уголовное дело в отношении налоговиков, содействовавших хищению государственной казны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации, отметив, что вопрос контроля над действиями налоговиков во время администрирования и возмещения налога на добавленную стоимость является приоритетным направлением деятельности подразделений по борьбе с коррупцией в органах Государственной налоговой службы.

Так, например, в Херсонской области раскрыт факт внесения должностными лицами органов ГНА недостоверных сведений в акты документальных проверок предприятия и безосновательного подтверждения обоснованности задекларированных предприятием сумм налогового кредита с НДС. Это привело к нанесению убытков государственному бюджету на сумму свыше 18 млн. грн.

Также в Донецкой области установлено, что работники ГНИ собственноручно создали условия для незаконного возмещения из государственной казны субъекту предпринимательской деятельности НДС в сумме свыше 1 млн. грн. и в дальнейшем незаконно сняли данное предприятие с налогового учета.