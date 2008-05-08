Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Украине Рон КЕЛЛЕР на встрече с министром транспорта и связи Украины Иосифом ВИНСКИМ.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины,

И.ВИНСКИЙ обсудил с послом Нидерландов вопрос двустороннего сотрудничества.

По словам Р.КЕЛЛЕРА, Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. “Мы имеем большое желание в обеспечении комфортных условий для совместной работы”, - сказал он.

Министр заметил, что точками сотрудничества между двумя государствами может выступить авиапромышленность и перестройка украинских аэропортов, аспекты развития их общей инфраструктуры, осуществление регулярных рейсов между странами, приватизация Укртелекома. В частности, по словам И.ВИНСКОГО, украинская сторона готова использовать огромный опыт передовых голландских компаний в строительстве автомобильных дорог.

И.ВИНСКИЙ отметил, что Минтранссвязи настроено на конструктивное сотрудничество и осуществляет всю работу в абсолютно открытом режиме.

“Чем прозрачнее будут тендеры на реализацию проектов в отрасли транспорта и связи, тем больше будет наша заинтересованность в их реализации”, - сказал посол.

“Все процедуры по объявлению и проведению тендеров осуществляются прозрачно, - подчеркнул министр. – Все имеющиеся предложения уже размещены на официальном сайте, их перечень будет постоянно обновляться”. “Открытость Министерства транспорта и связи Украины должна привлечь внимание реальных инвесторов к экономике Украины”, - отметил он.