Крым будет отдыхать 10 дней в новогодние праздники

В частности, в документе указано, что в начале следующего года праздничными нерабочими днями объявлены периоды с 1 по 10 января, а также с 20 по 23 февраля и с 5 по 8 марта.

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«Согласно постановлению правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2016 году» руководителям обеспечить дежурство работников в выходные и нерабочие праздничные дни: с 1 по 10 января 2016 года включительно, с 20 по 23 февраля включительно, с 5 по 8 марта включительно и с 1 по 3 мая включительно», – сказано в документе оккупантов, пишет Крым.Реалии.

Такое же количество выходных в новогодние праздники установлена и в России, под контролем которой сейчас находится полуостров.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».