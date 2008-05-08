Фрегат украинских ВМС отправляется в Средиземное море на боевое дежурство

10 мая фрегат «Гетьман Сагайдачний» Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины отправится из порта Севастополь на боевое дежурство в Средиземном море в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время подготовки к выходу экипаж фрегата «Гетьман Сагайдачний» успешно выполнил необходимые практические ракетные и артиллерийские упражнения. Также экипаж провел ряд корабельных учений, в частности, прием днем и ночью на борт фрегата вертолета.

Корабль стопроцентно укомплектован личным составом, экипаж допущен к выполнению боевых упражнений. Также на борту фрегата установлена необходимая аппаратура связи и аппаратура освещения надводной обстановки.

Во время участия в операции „Активные усилия” украинский корабль совершит заходы в порты средиземноморских стран.

Участие в антитеррористической операции и боевое дежурство фрегат «Гетьман Сагайдачний» будет продолжаться 90 суток, сообщили в пресс-центре.

*** Фрегат «Гетьман Сагайдачний» построен в 1993 году на судостроительном заводе „Залив” (Керчь). Командир корабля – капитан 3-го ранга Антон ГЕЛУНОВ.

Практическая фаза операции „Активные усилия” началась 6 октября 2001 года.

Цель операции НАТО “Активные усилия” – борьба с терроризмом в пределах зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальных перевозок по морю оружия и боеприпасов, противодействия незаконным перемещениям людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов.

Основные задания операции – патрулирование и контроль за перемещением судов в зоне проведения операции.

Украина стала второй из стран – нечленов НАТО, которая присоединилась к операции “Активные усилия”.

Основные формы участия ВСУ в операции “Активные усилия” заключаются в функционировании на базе штаба ВМС Контактного пункта – элемента взаимного обмена информацией в рамках операции, направлении украинского офицера связи в штаб операции (Неаполь, Италия), привлечении группы военного персонала ВСУ для участия в осмотре подозрительных судов, направлении кораблей и подразделений ВМС в состав сил, определенных к участию в операции “Активные усилия”.

В операции «Активные усилия» в прошлом году принимали участие корветы ВМС Украины «Тернополь» и «Луцк».