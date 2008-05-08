Вступление Украины в ВТО может способствовать снижению инфляции

Обретение Украиной 16 мая 2008 года статуса полноправного члена Всемирной торговой организации может положительно повлиять на снижение динамики роста цен на товарных рынках страны.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор компании по управлению активами «Инэко-Инвест» Олег МОРКВА.

По его мнению, «уже в мае инфляция в Украине может понизиться до 2,5-2%, а летом, в случае эффективных антиинфляционных действий всех государственных институтов и хорошей ситуации в аграрно-промышленном комплексе, снизиться до 1,5-0,5% в месяц».

О.МОРКВА напомнил, что «во втором полугодии правительство Украины рассчитывает добиться существенного снижения инфляции и выйти на инфляцию по 2008 году на уровне в 15,5-17,5%". "Однако, скорее всего, это можно рассматривать только как весьма оптимистический сценарий», - отметил эксперт.

Он считает, что «при уже набранных темпах роста цен на внутренних товарных рынках с начала года наиболее вероятным результатом окажется ситуация, когда годовая инфляция в стране будет на уровне 20%, и то если Кабинет Министров заморозит действующие тарифы на ЖКХ, газ, электроэнергию и транспорт. Тем не менее, и такая инфляция может оказаться недостижимой, если правительство Юлии ТИМОШЕНКО продолжит активную политику по повышению зарплат и социальных выплат, реально не подкрепленных соответствующим ростом в экономике».

По мнению О.МОРКВЫ, «в лучшем случае, годовая инфляция в стране сохранится на уже имеющемся уровне в 30%, а в худшем - будет близка к 40%. К тому же в условиях жесткого монетарного режима в финансовой системе и недостаточного финансирования производственного сектора, при неоправданных социальных расходах в бюджетной сфере, Украина может войти в состояние стойкой стагфляции, когда при годовой инфляции в 30% и выше темпы роста экономики будут ежемесячно снижаться и за год не превысят 5,5%».

По его словам, текущие инфляционные процессы негативно влияют на инвестиционный климат в Украине. «Пока инфляция в стране не будет находиться на нормальном уровне (ниже 10% в годовом исчислении), украинский фондовый рынок будет испытывать инвестиционный голод», - считает О.МОРКВА.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в апреле в 2008 г. к апрелю прошлого года составляла 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006 - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006 - 10,3%).

Бюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

По данным источника, приближенного к Совету Нацбанка, правительство планирует повысить прогноз инфляции на этот год с 9,6% до 15,3-15,6%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.