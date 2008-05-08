В “Артеке” 800 детей установили мировой музыкальный рекорд

Сегодня в Международном детском центре «Артек» (Большая Ялта, Крым) самый большой детский непрофессиональный хор, состоящий из 800 детей-участников майской смены, установил мировой музыкальный рекорд ко Дню Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», дети исполнили для ветеранов Крыма песни на 4 языках - на украинском, русском, английском и латыни. Выступление артековцев сопровождалось аккомпанементом на нескольких музыкальных инструментах.

Детей к хоровому исполнению на протяжении 5 дней готовили вожатые «Артека» совместно с автором проекта «Музыкальный лагерь» Констанцией ФОРТУНАТТО (США).

«Большинство детей - участников хора - не имеют специального музыкального образования, опыта выступления в хоре и ранее не учились играть на музыкальных инструментах», отметили в пресс-службе.

По окончании выступления хора представитель Книги рекордов Украины объявил о регистрации музыкального рекорда. Кроме того, он же объявил о том, что все необходимые документы будут поданы для регистрации в Книгу рекордов Гиннеса.