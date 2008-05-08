9 мая в 9 городах Украины небо засияет праздничными фейерверками

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ “О проведении праздничных фейерверков в честь 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в соответствии с приказом, 9 мая в 21.00 в столице Украины городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ривном и Днепропетровске состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.

Проведение праздничных фейерверков поручено организовать начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Впервые праздничные фейерверки в соответствии с приказом главы отечественного оборонного ведомства состоятся в местах дислокации армейских корпусов Сухопутных войск ВСУ – Житомире, Ривном и Днепропетровске.