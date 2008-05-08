Ответы на тесты по истории опубликованы в Интернете

На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликованы правильные ответы на тестовые задания по истории Украины.

Ответы размещены по адресу: www.testportal.com.ua в разделе "Ответы ВНО-2008", сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

Большинство вопросов в тестовых заданиях касались периода новейшей истории ХХ и ХХІ веков.

В тестировании по истории Украины, которое состоялось 7 мая, приняли участие 83 596 чел. – 85% от предварительно зарегистрированных.

Те участники, которые не явились на пункты тестирования по уважительным причинам, имеют возможность до 5 июня зарегистрироваться для сдачи предмета во время дополнительной сессии, которая состоится с 26 июня по 4 июля.