Глобальный продовольственный кризис продлится до 2015 года - прогноз ВБ

09:27, 08 мая 2008
Общество
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Цены на зерно останутся повышенными

Роберт ЗЕЛЛИК
Мировой продовольственный кризис продлится до 2015 года, заявил президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК.

По его мнению, до этого срока цены на зерно останутся повышенными.

В связи с этим Р.ЗЕЛЛИК призвал страны изменить политику в сфере агропромышленности с целью гарантировать снабжение населения основными злаковыми культурами. Прежде всего, по словам президента ВБ, это относится к биотопливу, которое следует производить не из зерна, а из целлюлозы.

В конце апреля цены на пшеницу на мировом рынке упали до минимального за последние 6 месяцев уровня, после того как Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, увеличила размер квот на экспорт (Кабинет министров постановлением от 23 апреля №418 увеличил квоты на экспорт пшеницы с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменя - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн).

Снижению цен способствовали также прогнозы о предстоящем хорошем урожае зерна в Западной Европе, Канаде, Причерноморье.

Аналитики надеются, что решение Украины вызовет смягчение ограничений на экспорт, введенных другими странами: Россией, Аргентиной, Казахстаном.

В то же время, как сообщили в Представительстве Всемирного банка в Украине, «сегодня ВБ настойчиво просит Украину о последующем выполнении мероприятий по немедленной реализации объявленного ею решения относительно отмены ограничений на экспорт зерна».

“Всемирный банк приветствовал объявленное 23 апреля Украиной решение об отмене всех ограничений на экспорт зерна с немедленным введением этого решения в действие”, – заявил 7 мая Пол БЕРМИНГЕМ, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. “Теперь мы осознали, что новый режим экспорта зерна означает скорее систему увеличения квот и лицензий, чем полный отказ от них», - отметил П.БЕРМИНГЕМ.

25 апреля Министерство экономики Украины начало регистрацию заявок на получение лицензий на экспорт зерновых, квота на экспорт которых увеличена и продлена до 1 июля 2008. Заседание комиссии по распределению квот состоится 9 мая.

По прогнозу International Grains Council, урожай зерна составит в этом году в мире 645 млн. тонн против 603,5 млн. тонн в 2007 году, этому будут способствовать увеличение посевных площадей и хорошие погодные условия.

 

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