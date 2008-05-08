Глобальный продовольственный кризис продлится до 2015 года - прогноз ВБ

Мировой продовольственный кризис продлится до 2015 года, заявил президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК.

По его мнению, до этого срока цены на зерно останутся повышенными.

В связи с этим Р.ЗЕЛЛИК призвал страны изменить политику в сфере агропромышленности с целью гарантировать снабжение населения основными злаковыми культурами. Прежде всего, по словам президента ВБ, это относится к биотопливу, которое следует производить не из зерна, а из целлюлозы.

В конце апреля цены на пшеницу на мировом рынке упали до минимального за последние 6 месяцев уровня, после того как Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, увеличила размер квот на экспорт (Кабинет министров постановлением от 23 апреля №418 увеличил квоты на экспорт пшеницы с 200 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, ячменя - с 400 тыс. тонн до 900 тыс. тонн).

Снижению цен способствовали также прогнозы о предстоящем хорошем урожае зерна в Западной Европе, Канаде, Причерноморье.

Аналитики надеются, что решение Украины вызовет смягчение ограничений на экспорт, введенных другими странами: Россией, Аргентиной, Казахстаном.

В то же время, как сообщили в Представительстве Всемирного банка в Украине, «сегодня ВБ настойчиво просит Украину о последующем выполнении мероприятий по немедленной реализации объявленного ею решения относительно отмены ограничений на экспорт зерна».

“Всемирный банк приветствовал объявленное 23 апреля Украиной решение об отмене всех ограничений на экспорт зерна с немедленным введением этого решения в действие”, – заявил 7 мая Пол БЕРМИНГЕМ, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. “Теперь мы осознали, что новый режим экспорта зерна означает скорее систему увеличения квот и лицензий, чем полный отказ от них», - отметил П.БЕРМИНГЕМ.

25 апреля Министерство экономики Украины начало регистрацию заявок на получение лицензий на экспорт зерновых, квота на экспорт которых увеличена и продлена до 1 июля 2008. Заседание комиссии по распределению квот состоится 9 мая.

По прогнозу International Grains Council, урожай зерна составит в этом году в мире 645 млн. тонн против 603,5 млн. тонн в 2007 году, этому будут способствовать увеличение посевных площадей и хорошие погодные условия.