Командование ЧФ РФ не намерено отказываться от парада в Севастополе
Украинская сторона разрешения не давала
|Работницы службы озеленения города сажают цветы во время репетиции парада, посвященного 225-летию ЧФ РФ, в акватории Севастопольской бухты
Еще накануне спикер МИД Украины Василий Кирилич заявил, что праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины российского флота должны проходить только на территории военных частей. При этом он указал, что сам Севастополь не является базой Черноморского флота. Однако в среду пресс-центр Черноморского флота заверил, что парад в акватории Севастопольской бухты состоится. В мероприятиях планируется задействовать 30 боевых кораблей, 10 вспомогательных судов, 20 единиц боевой техники, а также подразделения морской пехоты. Однако севастопольский мэр Куницин указывает, что праздничные мероприятия состоятся лишь в формате, согласованном украинской властью. „Будут военно-спортивный праздник, торжественные собрания и салют. Военного парада не предусмотрено”, - сказал он. В горадминистрации отмечают, что парад является большой нагрузкой для экономики города и горожан, ведь для его проведения нужно полностью перекрывать движение торговых и пассажирских судов в Севастопольской бухте.