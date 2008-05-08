Командование ЧФ РФ не намерено отказываться от парада в Севастополе

Командование российского Черноморского флота не намерено отказываться от проведения 11 мая в Севастопольской бухте военно-морского парада в честь 225-летия основания флота. В то же время председатель госгоркадминистрации Сергей Куницин заявляет, что парада не будет, поскольку на его проведение украинская сторона разрешения не давала.

Еще накануне спикер МИД Украины Василий Кирилич заявил, что праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины российского флота должны проходить только на территории военных частей. При этом он указал, что сам Севастополь не является базой Черноморского флота. Однако в среду пресс-центр Черноморского флота заверил, что парад в акватории Севастопольской бухты состоится. В мероприятиях планируется задействовать 30 боевых кораблей, 10 вспомогательных судов, 20 единиц боевой техники, а также подразделения морской пехоты. Однако севастопольский мэр Куницин указывает, что праздничные мероприятия состоятся лишь в формате, согласованном украинской властью. „Будут военно-спортивный праздник, торжественные собрания и салют. Военного парада не предусмотрено”, - сказал он. В горадминистрации отмечают, что парад является большой нагрузкой для экономики города и горожан, ведь для его проведения нужно полностью перекрывать движение торговых и пассажирских судов в Севастопольской бухте.

Немецкая волна