ЕБРР назвал ”главный вопрос” Украины

Европейский банк реконструкции и развития призывает украинское правительство ускорить либерализацию рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве директор ЕБРР в Украине Камен ЗАХАРИЕВ.

«Сейчас самый главный вопрос, который стоит перед Украиной, - это либерализация рынка сельскохозяйственной земли. Это обязательно нужно. Мы призываем украинский политикум ускорить этот процесс. Это даст невероятный толчок развитию страны», - сказал К.ЗАХАРИЕВ.

Справка УНИАН. Закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусматривает продолжение моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до принятия Законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».

Проекты законов, регулирующих рынок земель, правительство должно было подготовить и передать в парламент в первом квартале 2008 года.