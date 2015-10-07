"Правый сектор" прокомментировал ситуацию с повреждением высоковольтной опоры для подачи электроэнергии в Крым

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Правого сектора".

"Мы считаем этот инцидент провокацией, направленной на дискредитацию акции по блокаде Крыма и наших активистов. Подчеркиваем, что мы заинтересованы в том, чтобы провокаторов задержали как можно скорее", - отметили в ПС.

Кроме того, бойцы "Правого сектора" намерены провести собственное расследование о повреждении неизвестными линии электропередач.

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"Также заявляем о том, что мы предпримем ряд дополнительных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем и обеспечения безопасности на приграничной территории, на которой проходит акция по блокаде Крыма", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вчера ночью неизвестными была повреждена высоковольтная опора, которая осуществляет подачу электроэнергию на оккупированный Крым.