Луценко говорит, что потенциальные убийцы колобродят по Украине

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что все виновники резонансных аварий, произошедших во время длительных майских выходных, задержаны и им предъявлены обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«По завершению следствия, которое будет проведено в самые краткие сроки, виновники резонансных аварий понесут справедливое наказание. Закон предусматривает от 6 до 12 лет лишения свободы. Это дело 2-3 месяцев», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что сейчас МВД ведет переговоры с телерадиокомпаниями по организации и проведению социальной рекламной кампании о соблюдении правил дорожного движения и уголовной ответственности за их нарушения.

Ю.ЛУЦЕНКО также высказал сожаление, что решения судов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 75% водителей, «потенциальных убийц, отпускают, и они дальше куролесят по Украине».

Министр также рассчитывает, что Верховная Рада после каникул окончательно примет изменения в закон о дорожном движении для усиления ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, в частности, 2 мая в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Мицубиси» выехал на трамвайную остановку, где сбил шесть человек.