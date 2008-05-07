Луценко говорит, что потенциальные убийцы колобродят по Украине
Министр сетует на суды
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что все виновники резонансных аварий, произошедших во время длительных майских выходных, задержаны и им предъявлены обвинения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.
«По завершению следствия, которое будет проведено в самые краткие сроки, виновники резонансных аварий понесут справедливое наказание. Закон предусматривает от 6 до 12 лет лишения свободы. Это дело 2-3 месяцев», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Министр сообщил, что сейчас МВД ведет переговоры с телерадиокомпаниями по организации и проведению социальной рекламной кампании о соблюдении правил дорожного движения и уголовной ответственности за их нарушения.
Ю.ЛУЦЕНКО также высказал сожаление, что решения судов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 75% водителей, «потенциальных убийц, отпускают, и они дальше куролесят по Украине».
Министр также рассчитывает, что Верховная Рада после каникул окончательно примет изменения в закон о дорожном движении для усиления ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщал УНИАН, в частности, 2 мая в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Мицубиси» выехал на трамвайную остановку, где сбил шесть человек.