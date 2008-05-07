Началось тестирование выпускников по истории Украины

В 11.00 началось тестирование выпускников школ по истории Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, более половині заданий теста касаются периода новейшей истории Украины (ХХ и ХХІ век). Около 35% заданий относятся к разделу новой истории, и около 15% - древней и средневековой истории Украины.

Всего тест включает 60 заданий, относящихся к четырем типам. Участникам необходимо вібрать один правильный ответ из четырех, найти соответствие между поданной информацией, образовав логические пары, установить правильную последовательность событий и дать собственный ответ на так называемые открытые вопросы, которые касаются истории нашей страны.

Напомним, сегодня проходит независимое оценивание знаний выпускников школ по истории Украины. К участию в нем зарегистрировались 98 тысяч 924 участника. Около 22 тысяч из них получат тесты задания с переводом на русский язык, еще около 300 участников – с переводом на венгерский, румынский, молдавский и крымско-татарской языки.