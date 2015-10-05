В Донецкой области сформировали новый батальон быстрого реагирования

Как сообщает 62.ua со ссылкой на ГУ МВД в Донецкой области, из лучших бойцов, большинство из которых прошли такие "горячие точки" как Дебальцево, создано новое отдельное подразделение быстрого реагирования на экстренные ситуации. Главные задачи батальона - участие в спецоперациях, пресечение массовых беспорядков, немедленное реагирование на все изменения оперативной обстановки.

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Начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин представил командира новосозданного батальона. Им стал сотрудник спецподразделения "Сокол" капитан милиции Сергей Рощупкин.

"Батальон будет выполнять спецзадания, связанные с АТО, задержанием особо опасных преступников. Накануне выборов первоочередная задача - не допустить дестабилизации ситуации, обеспечить безопасность граждан и охрану общественного порядка. С целью недопущения провокаций, массовых беспорядков, мы усиливаем работу в больших городах и обеспечиваем эффективное распределение сил и средств", - отметил Аброськин.

Подготовка милицейского спецназа будет осуществляться в сжатые сроки. На отработку взаимодействия в подразделении отведено 2 недели. Тренировка будет проходить на базе Мариупольского училища профессиональной подготовки работников милиции. Особое внимание во время учений будет уделено совершенствованию навыков по пресечению противоправных действий во время массовых беспорядков и противостоянию вооруженным группам преступников.

Напомним, это уже третий батальон, созданный для быстрого реагирования на экстренные ситуации в структуре областного главка милиции. На территории области уже действуют батальоны "Юг" и "Север", которые состоят из сотрудников Главного управления милиции и горрайорганов.