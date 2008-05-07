Минтранс знает как упростить таможенное оформление контейнеров в портах

Министерство транспорта и связи Украины разработало меры для упрощения процедуры таможенного оформления контейнеров в морских торговых портах Украины.

Проект соответствующего совместного приказа Минтрассвязи, Гостаможслужбы и Администрации Государственной погранслужбы Украины, имеющийся в распоряжении УНИАН, передан для рассмотрения в таможенную и погранслужбы.

Данным приказом предлагается создать межведомственную группу по усовершенствованию работы пунктов пропуска через границу в портах, которые осуществляют перевалку контейнеров, и утвердить меры по увеличению пропускной способности портов.

В частности, предлагается с 1 января 2009 г. исключить из оформления в пунктах пропуска товаров, которые перемещаются в контейнерах и оформляются в свободный оборот.

Кроме того, Гостаможслужба является ответственной за обеспечение круглосуточного режима оформления всех видов грузов в портах, также ей поручается на протяжении 2008 г. приобрести сканирующие устройства и весовые комплексы для Южной таможни (Ильичевский и Одесский порты), увеличить штат таможни, обеспечить работу рентген-установки в Одесском порту без выходных дней.

Также предлагается оформлять товары в контейнерах и проводить все таможенные процедуры до заезда автомобилей на территорию портов. Кроме того, приказ предусматривает разработку Типовой схемы перемещения через госграницу контейнеров при их перевозке морским транспортом.