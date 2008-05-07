Тимошенко: разрушение газовых сетей - результат «безмозглой» приватизации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что разрушение газовых сетей стало следствием «безмозглой» приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на совещании с главами местных администраций и руководителями газопоставляющих организаций.

«Сегодня мы наблюдаем абсолютно безмозгло проведенную приватизацию. Другого слова я не могу подобрать. Когда государство приватизировало такую функцию, без условий государства, без достойных проектов и программ и безответственности как таковой. Взяли то, что упало за взятки, а инвестировать и строить работу потом никто не планирует, потому что это собственность свалилась бесплатно и теперь страдает вся страна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас в Украине полностью уничтожены системы поставок по локальным сетям, отсутствуют программы по их модернизации.

«Локальные сети не имеют достаточно средств для ремонта и модернизации и создания такой системы безопасности, чтобы не происходило таких случаев, как в Днепропетровске, который стал стрессом для всей страны. Но после этого стресса ничего не сделано – ни одной программы, никаких инвестиционных ресурсов. Ничего, это стало уроком для людей, но не для власти», - считает премьер-министр.

По ее мнению, техническое состояние сетей доведено до такого рубежа, «когда-либо мы наведем порядок в системе, либо потом будут такие случаи, когда мы не будем успевать МЧС направлять».