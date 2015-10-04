В Украине задержится бабье лето, синоптики обещают +23
14:41, 04 октября 2015Общество
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В понедельник, 5 октября, в Украине будет преобладать теплая погода.
Погода продолжает радовать украинцев / flickr.com/photos/little_krawler
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В западных регионах страны синоптики обещают днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11, местами пройдет небольшой дождь.
На севере страны днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11, переменная облачность, но без осадков.
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В центральных областях без осадков, температура воздуха днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11. На востоке страны синоптики прогнозируют днем от +18 до +23, ночью от +3 до +8, дождей не предвидится.
Завтра в столице будет переменная облачность, температура днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11, без осадков.
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