В Украине задержится бабье лето, синоптики обещают +23

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных регионах страны синоптики обещают днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11, местами пройдет небольшой дождь.

На севере страны днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11, переменная облачность, но без осадков.

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В центральных областях без осадков, температура воздуха днем от +19 до +24, ночью от +6 до +11. На востоке страны синоптики прогнозируют днем от +18 до +23, ночью от +3 до +8, дождей не предвидится.

Завтра в столице будет переменная облачность, температура днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11, без осадков.