Адвокат Савченко назвал возможную дату ее экстрадиции

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин считает, что его подзащитную освободят 31 декабря.

Об этом адвокат сказал в эфире hromadske.tv.

Напоминается, что Министерство юстиции РФ 1 октября заявило, что может выдать Савченко Украине при условии признания решения российского суда по ее делу.

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«Сам по себе этот вариант довольно подходящий. Однако Кремль пытается получить максимум дивидендов от ситуации с Савченко», - сказал Фейгин.

В частности, он привел пример, что после передачи осужденной в РФ Савченко Киеву пропаганда России сможет заявить, что «мы передали ее для отбывания наказания, а киевская хунта отпустила убийцу».

«Суд — это один из этажей авторитарной власти в РФ... Наивно полагать, что суды в России свободны. Нет свободных судов в России», - отметил адвокат.

После вынесения приговора, который, по словам Фейгина, был написан еще год назад, и прохождения второй, апелляционной инстанции можно будет говорить о применении норм конвенции, что позволит передать Савченко Украине.

«Думаю, они ее 31 декабря отправят домой», - сказал адвокат.

Амнистия Савченко, по его словам, маловероятна, но инициатива принадлежит Администрации президента РФ, которая этого пока не требует.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.