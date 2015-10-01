Следствие настаивает на аресте трех "свободовцев" в деле о беспорядках под ВР, заявляют в партии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации, 1 октября в Главном следственном управлении милиции Киева прошли допросы бойца батальона «Сич» Александра Станкова и активиста «Свободы» Глеба Громова по поводу событий возле Верховной Рады 31 августа.

«Также должны были допрашивать заместителя председателя Одесской областной организации ВО «Свобода» Константина Васильца, однако националиста не допрашивали, потому что еще вчера проводили с ним «беседу» и этого явно милиционерам оказалось достаточно», - сообщили в пресс-службе одесской «Свободы».

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В парторганизации заявили, что по результатам допросов трем националистам объявлено, что следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Когда именно должно состояться заседание суда пока неизвестно. По словам адвоката «свободовцев» Всеволода Сокалюка, выбирать меру пресечения суд может завтра, 2 октября, но это маловероятно. Или уже в начале следующей недели. О заседании ребятам сообщат в телефонном режиме», - рассказали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября пресс-служба Одесской областной организации ВО «Свобода» заявила, что в квартирах ее троих активистов проводятся обыски.

Обыски проводились у Глеба Громова, Александра Станкова (Перуна) и заместителя председателя Одесской областной организации Константина Васильца. Последний возглавил избирательный список партии в областной совет.

Активистам инкриминируют участие в массовых беспорядках под Верховной Радой, состоявшихся 31 августа.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Всего погибли 4 бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.