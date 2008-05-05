Российские моряки потеряли в Крыму новую экспериментальную ракету

1 мая в Крыму на побережье Черного моря между Алуштой и Судаком украинские пограничники обнаружили российскую ракету.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

“Между Алуштой и Судаком наряд украинских пограничников обнаружил на побережье ракету”, - сообщил собеседник агентства, добавив, что после изучения выяснилось, что это новая экспериментальная ракета, которая используется корабельными системами для поражения надводных и воздушных целей противника.

По информации собеседника УНИАН, пограничники сначала информировали о находке Военно-Морские силы Украины, но там сообщили, что украинские военные моряки в это время не проводили никаких учений.

После этого пограничники сообщили о факте представителям Черноморского флота России, и те признали, что российские моряки “потеряли” ракету. По словам собеседника УНИАН, ракета передана российским морякам.

В то же время, руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Сергей АСТАХОВ сообщил, что 26 апреля около 10.30 в районе села Приветное Алуштинского района Крыма пограничный патруль обнаружил предмет, похожий на торпеду. По его словам, об этом факте были уведомлены МЧС и МВД.

По словам С.АСТАХОВА, снаряд передан в МНС. Он также сообщил, что, по предварительной информации, этот снаряд использовали моряки ЧФ РФ во время учений.