В роддоме столицы украли младенца...

В роддоме №5 на Краснозвездном проспекте в Киеве похитили младенца, который родился два дня назад.

Как передает “5 канал” со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, это произошло сегодня после обеда.

Милиция подозревает в преступлении троих женщин кавказской или цыганской национальности. У одной из них седые волосы, на вид ей 40-45 лет. С преступниками был ребенок, которому полтора-два года. Милиция обращается ко всем неравнодушным, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, позвонить по телефону в Соломенский райотдел или по номеру "02".