В роддоме столицы украли младенца...
19:33, 31 марта 2006Общество
367
...который родился два дня назад
В роддоме №5 на Краснозвездном проспекте в Киеве похитили младенца, который родился два дня назад.
Как передает “5 канал” со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, это произошло сегодня после обеда.
Милиция подозревает в преступлении троих женщин кавказской или цыганской национальности. У одной из них седые волосы, на вид ей 40-45 лет. С преступниками был ребенок, которому полтора-два года. Милиция обращается ко всем неравнодушным, кто располагает какой-либо информацией о преступлении, позвонить по телефону в Соломенский райотдел или по номеру "02".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter