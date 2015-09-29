Бойцов НГУ вооружат снайперскими винтовками Barrett и реактивными противотанковыми гранатами (фото)

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, опубликованном на странице в Facebook.

По его словам, пройдя небольшой тренинг и подготовки, "снайперы смогут использовать это мощнейшее и современнейшее оружие против живой силы и техники врага во всех боевых подразделениях НГУ".

Так на вооружение поступили изготовленные в США крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett калибром 50 BMG (12,7 мм). Отмечается, что вес винтовки без патронов – 14 кг, прицельная дальность стрельбы – 1800 м, максимальная дальность - более 2000.

"Для танков и БТРов агрессора у нас так же теперь припасена новинка: Реактивная противотанковая граната DRTG-73. Выстрел предназначен для пробивания брони с активной (динамической) защитой, состоящей из пластин ВВ пониженной мощности. Выстрел тандемный, то есть с двумя расположенными один за другим кумулятивными зарядами, срабатывающими последовательно. Первый, калибра 55 мм, разрушает динамическую защиту, второй 105,5-мм пробивает броню толщиной до 700 мм. Дальность стрельбы не превышает 200 м", - говорится в сообщении министра внутренних дел.