Воинские части возьмут шефство над краматорскими школами
Установившийся режим тишины штаб АТО старается максимально использовать для восстановления поврежденной инфраструктуры и оказания помощи населению, пострадавшему от боевых действий.
Этими вопросами занимаются созданные в составе ВСУ группы гражданско-военного сотрудничества, сообщает 6264.ua.
Отмечается, что одним из важных направлений данной работы штаб видит возобновление шефства военных частей над учебными учреждениями.
Об этом заместитель командующего АТО Константин Соколов заявил в ходе публичной дискуссии по вопросами национально-патриотического воспитания.
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В конце лета военные помогали школам и детсадам подготовиться к новому учебному году, завозили песок и производили ремонтные работы.
«Совместно с представителями областной власти мы будем проводить уроки военно-патриотического воспитания, привлекая специалистов ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, ГПС, СБУ и МВД. Понимая значение военно-патриотического воспитания, мы приложим к этому максимум усилий», - заверил Соколов.