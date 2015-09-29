Воинские части возьмут шефство над краматорскими школами

Этими вопросами занимаются созданные в составе ВСУ группы гражданско-военного сотрудничества, сообщает 6264.ua.

Отмечается, что одним из важных направлений данной работы штаб видит возобновление шефства военных частей над учебными учреждениями.

Об этом заместитель командующего АТО Константин Соколов заявил в ходе публичной дискуссии по вопросами национально-патриотического воспитания.

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В конце лета военные помогали школам и детсадам подготовиться к новому учебному году, завозили песок и производили ремонтные работы.

«Совместно с представителями областной власти мы будем проводить уроки военно-патриотического воспитания, привлекая специалистов ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, ГПС, СБУ и МВД. Понимая значение военно-патриотического воспитания, мы приложим к этому максимум усилий», - заверил Соколов.