ДТП в Винницкой области: пострадали четверо россиян

В Винницкой области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали 4 гражданина России, среди которых 2 несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ГАИ.

Согласно сообщению, водитель автомобиля ВАЗ-2104, гражданин Российской Федерации, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес-Бенц-1831 около 17 часов 2 мая на автодороге "Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка" в селе Селище Литинского района.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2104 и трое его пассажиров (жена и двое несовершеннолетних детей) получили телесные повреждения и были госпитализированы в Литинскую районную больницу.

По данному факту проводится расследование.