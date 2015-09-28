В Украину пришла осенняя погода с дождями и понижением температуры

По сообщению Гидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков, только на севере и в центре ожидаются дожди, температура днем от +10 до +26.

Читайте такжеВ Киеве побит очередной рекорд: минувшая ночь оказалась самой теплой за последние 134 года

В восточных областях ожидается температура от +22 до +26, в центральных - от +12 до +21, в южных - от +19 до +25, в западных - от +12 до +15, в северных от +10 до +12.

В Киеве без осадков, температура днем от +10 до +12.