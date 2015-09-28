В Украину пришла осенняя погода с дождями и понижением температуры
08:39, 28 сентября 2015Общество
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В Украину пришла настоящая осенняя погода - сегодня на части территории ожидаются дожди, а температура упадет в некоторых областях до +12.
В Киеве без осадков, температура днем от +10 до +12 / flickr.com/photos/42766545@N07
По сообщению Гидрометцентра, на большей части территории Украины без осадков, только на севере и в центре ожидаются дожди, температура днем от +10 до +26.
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В восточных областях ожидается температура от +22 до +26, в центральных - от +12 до +21, в южных - от +19 до +25, в западных - от +12 до +15, в северных от +10 до +12.
В Киеве без осадков, температура днем от +10 до +12.
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