«Таврійські Ігри» открылись в Каховке

С 1 по 3 мая 2008 года в г. Каховка Херсонской области проходит XVII фестиваль «Таврійські Ігри».

Как сообщается на веб-сайте фестиваля, впервые за всю историю мероприятия его участниками будут исключительно украинские исполнители.

За три дня фестиваля 17 коллективов выступят на вечерней сцене и 17 - на дневной.

«На 17-х «Таврійських Іграх» мы решили сделать настоящий музыкальный вызов – на сцене не будет ни одного иностранного артиста! Мы попробуем доказать, что сегодня исключительно усилиями украинских исполнителей можно создать такой грандиозный праздник как фестиваль «Таврійські Ігри», - отметил основатель «Таврійських Ігор» Николай БАГРАЕВ.

В частности, на вечерней сцене в честь 17-летия будут представлены 17 сольных программ украинских исполнителей, каждая из которых будет продолжаться около одного часа.

Так, 1 мая на сцене выступили Ани ЛОРАК, КИШЕ, группы «Алиби», «Бумбокс», ТНМК, команда «Империя Лейбл» (Потап, Настя КАМЕНСКИХ, «Квинз», «Ньюзкул», Дядя Вадя, Юго).

Сегодня на вечерней сцене зрители увидят выступления Ламы, «Мед Хедз», «Лесопилку», «Друга Ріка», ТІК, «Скрябін».

3 мая на сцене выступят Александр ПОНОМАРЕВ, Руслана, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Тина КАРОЛЬ и Верка СЕРДЮЧКА.

Вместе с тем, дневная сцена является сценой дебютов фестиваля, на которой будут выступать 17 как молодых, так и достаточно известных исполнителей, которые раньше никогда не пели на «Таврійських Іграх» в Каховке. Вчера там выступили Настя МАРКОВА, Юлия РАЙ, «Чикос де ла фиеста», Мята, «Павлики Интернешнл», «Ньюзкул». Сегодня – группы «Вайт», Семирамида, «Контрабанда», «Диверсанты», «Мэри». 3 мая зрители смогут увидеть и услышать Иванну МЕЛАЙ, Андрея КНЯЗЯ, Наталию ВОЛКОВУ, Кирилла ТУРИЧЕНКО, дуэты «Милос», «Паранормальных».

Напомним, в этом году фестиваль «Таврійські Ігри» вернулся в Каховку, ведь в 2007 г. XVI музыкальный фестиваль «Таврійські Ігри» впервые поменял свое место проведения и состоялся в Киеве. Тогда в адрес оргкомитета пришло много писем из разных регионов Украины от поклонников и общественных организаций с просьбой вернуть «Таврійські Ігри» в Каховку.