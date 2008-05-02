Рейтинг топ-моделей Forbes возглавила Жизель Бундхен (фото)

Бразильская топ-модель Жизель Бундхен, зарабатывающая 35 млн долл, второй год подряд заняла первую строчку в рейтинге моделей Forbes, сообщает Reuters.

Несмотря на то, что контракт 27-летней Ж. Бундхен с Victoria Secret не был продлен, в этом году она подписала около 20 контрактов с другими фирмами, в том числе с Disney, Nivea и Aquscutum. Кроме того, ее линия босоножек, производимых совместно с компанией Ipanema, приносит ей ежегодного 6 млн. долл.

Ж. Бундхен зарабатывает практически в два раза больше, чем идущая второй 34-летняя модель Хайди Клум, суммарный доход которой составил 14 млн. долл. Как отмечает Forbes, мать троих детей немка Х. Клум все больше уходит от мира моды в шоу-бизнес, принимая участие в ряде реалити-шоу.

Третью строчку, несмотря на потерю ряда контрактов, заняла 34-летняя англичанка Кейт Мосс, годовой заработок которой составляет 7,5 млн. долл. Прошлый год был омрачен для К. Мосс несколькими скандалами, связанными с приемом наркотиков ею и ее бывшим другом Питом Доэрти.

При составлении рейтинга редакторы Forbes в первую очередь учитывали заработок моделей, обращая в тоже время внимание на участие в престижных кампаниях, появление на обложках знаменитых журналов и мнение первых лиц в модельном бизнесе.

РБК