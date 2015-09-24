В Черниговской области милиция задержала два грузовика с похищенной нефтью (видео)

Работники управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Черниговской задержали два "КамАЗа", замаскированные под зерновозы, в которых было около 50 тонн нефтепродуктов с месторождения в Прилукском районе.

Во время проверки под тентами правоохранители обнаружили металлические емкости, заполненные похищенной из нефтепровода нефтью.

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По словам начальника УМВД Украины в Черниговской области Эдуарда Алехина, такое серьезное задержание не проводилось много лет. "Сработали хорошо. Вполне понятно, что такие машины переоборудуются не для разовой кражи, для этого тратятся значительные средства. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и задержанию других подобных грузовиков", - отметил Алехин.

По факту хищения нефтепродуктов с месторождения открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Работники милиции установили и задержали сообщника воров – работника нефтегазодобывающего управления, оператора насосного оборудования. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как помогал откачивать нефтепродукты из транспортировочных магистралей. Принимаются меры по задержанию водителей обоих грузовиков, а также установлению организаторов преступного бизнеса.