Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что конкурс в полицию Полтавы уже составляет 5 человек на место.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В настоящее время подано 1515 анкет. В первый же день - конкурс более 5 человек на место», – отметил министр.

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Среди тех, кто уже подал анкеты кандидатов в полтавскую патрульную полицию, – 63% мужчины, 37% – девушки. Почти две трети претендентов – 66,2% – имеют высшее образование. Количество действующих сотрудников органов внутренних дел составляет 2,4% от общего количества соискателей.

В пресс-службе напомнили, что набор в полицию Полтавы запланирован на уровне 275 патрульных.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля, во Львове – 23 августа, в Одессе – 25 августа. На очереди - Луцк, Николаев, Хмельницкий, Ужгород и Мукачево. 26 сентября патрульная полиция начнет работу в Харькове.

Уже стартовал набор в полицию в Ивано-Франковске - 3 сентября, 6 сентября – в Виннице, в Чернигове - 13 сентября, 15 сентября – в Херсоне, 21 сентября - в Черкассах и Кременчуге. Планируется, что 26 сентября начнется набор в Славянске и Краматорске.