Для пассажиров все останется по-прежнему

Генеральный директор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ прокомментировал сообщение некоторых электронных СМИ о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

„Я однозначно заявляю, что повышения тарифов на пассажирские перевозки не будет. Украинская железная дорога – государственная, и исправно выполняет социальную функцию. Нет еще у людей той достойной заработной платы, чтобы покупать дорогие билеты”, - отметил В.ГЛАДКИХ.

На сегодня железнодорожный транспорт является самым доступным видом транспорта в Украине. Стоимость проезда по железной дороге в пригородном сообщении составляет одну копейку за километр. Ежегодно убытки “Укрзализныци» от пассажирских перевозок составляют 2,4 млрд. грн., однако государство компенсирует их за счет железнодорожных грузовых перевозок и из других источников.

В то же время, убежден В.ГЛАДКИХ, тарифы на перевозку грузов нужно повышать, приблизительно, на 1-2 % в месяц, с учетом процента инфляции. Поскольку сегодня украинские тарифы на перевозку грузов вдвое ниже, чем в России, и в 5 раз ниже, чем в Европе.

«Вся эта шумиха металлургов вокруг повышения железнодорожных тарифов не имеет под собой реального основания. Частники воюют за собственные сверхдоходы. А политика железной дороги направлена на помощь людям. Впрочем, в случае приватизации «Укрзализныци» пассажиров вынудят платить полную цену за билеты. А реальная их цена будет в 8-10 раз выше, чем сегодня», - отметил глава ведомства.