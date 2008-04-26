В магазины ЕС поступило масло из Украины, загрязненное нефтепродуктами

Министерство здравоохранения Испании рекомендует гражданам воздержаться от употребления подсолнечного масла, после того как из Франции было получено уведомление об обнаружении зараженной партии этого продукта.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря испанского министерства, во Франции обнаружена партия поставленного из Украины растительного масла, в котором были обнаружены нефтепродукты.

По словам пресс-секретаря, загрязненное масло могло быть поставлено во многие европейские страны, в том числе во Францию, Италию и Нидерланды. Заражение, вероятно, произошло случайно в результате хранения масла в цистерне, в которой ранее находились нефтепродукты, отметил источник.

Компании уже изымают продукт с прилавков магазинов, и в ближайшее время министерство обещает обнародовать список торговых марок, под которыми может продаваться опасное для здоровья растительное масло.