Тимошенко поручила Портнову не выполнять указы Ющенко о ФГИУ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества Андрею ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и по поводу приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что „по сути этих указов свои решения уже вынесли Конституционный Суд Украины и Окружной административный суд Киева”.

„Решения приняты по существу, поэтому номера указов на эту тему и даты их обнародования не имеют значения”, - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила историю вопроса: Президент приостановил своими указами решения правительства о смене руководства ФДМУ и приостановил решение Кабмина об условиях проведения конкурса по приватизации ОАО „Одесский припортовый завод”, однако 17 апреля Конституционный Суд Украины вынес решение, в котором отказал в открытии конституционного производства по делу по представлению Президента Украины, касающемуся кадровых решений правительства в отношении руководства ФДМУ, и признал его действия неконституционными.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что согласно нормам Основного Закона решения Конституционного Суда окончательные, обжалованию не подлежат и обязательны для исполнения всеми органами власти.

Также глава правительства сообщила, что 24 апреля Окружной административный суд Киева, базируясь на решении КС, своим постановлением приостановил еще один указ Президента относительно восстановления Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в должности руководителя ФДМУ и признал незаконными все решения руководства Фонда о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

„Обязанности руководителя Фонда госимущества возложены на Андрея ПОРТНОВА, и он должен сделать все, чтобы наконец прекратить масштабную коррупцию в Фонде госимущества и организовать проведение честной приватизации по прозрачным процедурам. Приватизация должна проводиться в интересах трудовых коллективов и страны”, - подчеркнула премьер.