Геращенко: Апелляционный суд Киева оставил Бочковскому меру пресечения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это означает, что если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства», - пояснил Геращенко.

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Кроме этого, советник министра выразил удивление принципиальной позиции суда.

Напомним, Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.