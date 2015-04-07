Геращенко: Апелляционный суд Киева оставил Бочковскому меру пресечения
Апелляционный суд Киева оставил экс-главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому меру пресечения в виде залога в сумме 1 миллиона 182 тысяч гривень.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
«Это означает, что если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства», - пояснил Геращенко.
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Кроме этого, советник министра выразил удивление принципиальной позиции суда.
Напомним, Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.
Только что Аппеляционный суд Киева отказал Сергею Бачковскому в его пожелании снять с него меру пресечения в виде залога...Posted by Антон Геращенко on 7 Апрель 2015 г.