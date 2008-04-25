Экс-глава ФРС США считает экономическую ситуацию в Украине «несколько необычной»

Экс-председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Алан ГРИНСПЕН считает экономическую ситуацию в Украине «несколько необычной». Об этом он заявил вчера в ходе телемоста, организованного инвестиционной компанией Concorde Capital.

По словам экс-главы ФРС, с одной стороны, Украина - это быстроразвивающаяся страна, с другой – она только совсем недавно отошла от централизованной плановой экономики.

А.ГРИНСПЕН также отметил, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике Украине необходимо адекватно реагировать на данные вызовы, в том числе и проводить соответствующую курсовую политику. «Я полностью согласен, что этими вопросами надо заниматься», - добавил он.

Говоря о кризисных явлениях в мировой экономике, А.ГРИНСПЕН отметил, что сегодняшний экономический кризис в США, возможно, является одним из самых серьезных за последние 50 лет. По словам А.ГРИНСПЕНА, он «не очень уверен в том, что кризис удастся решить в течение нескольких месяцев».

Он считает, что ипотечный кризис в США продолжается, «ситуация по-прежнему остается трудноразрешимой».

В то же время А.ГРИНСПЕН отметил, что «в остальном мире дела обстоят довольно неплохо». По мнению экс-главы ФРС, проблемы в Европе разрешатся быстрее, чем в США.

А.ГРИНСПЕН также отметил, что сегодня пока трудно дать какой-то определенный прогноз относительно макроэкономической ситуации на ближайшие 18 месяцев.

Справка УНИАН. А.ГРИНСПЕН родился 6 марта 1926 года. Бессменный глава Федеральной резервной системы США (ФРС) с 1987 года, признан "лучшим главой ФРС ХХ века".