В Кременчугском водохранилище затонула баржа, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вечером 23 апреля возле с. Красная Слобода Черкасского района в Кременчугском водохранилище стал на якорь буксир "Ингул" с двумя несамоходными баржами, перевозившими железобетонные конструкции весом 1 тыс. 442 т из Кировоградской в Киевскую область.

Ночью из-за ухудшения погодных условий и усиления волны сцепным устройством была повреждена кормовая часть первой баржи, которая в результате попадания воды в корпус затонула.

Жертв, пострадавших и препятствования судовому ходу нет.