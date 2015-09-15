В Умани хасиды жарили шашлыки на балконе многоэтажки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, вечером 14 сентября дозорные сводного отряда управления ГСЧС области по ул. Пушкина обнаружили, что паломники-хасиды на мангале на балконе последнего этажа 9-ти этажного жилого дома жарили шашлыки. Чтобы предупредить возникновение пожара, спасатели потушили мангал.

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Еще три разожженных мангала, которые хасиды оставили без присмотра рядом с многоэтажками по этой же улице, сотрудники ГСЧС тоже потушили.

Как сообщал УНИАН, в городе Умань Черкасской области в праздновании иудейского нового года Рош-га-Шана в этом году приняло участие рекордное количество паломников-хасидов - 29 тыс. 490, из них 64 женщины и 3161 ребенок. Паломники приехали из 21 страны.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.