В МВД опровергли сообщения о покупке Lamborghini для киевской полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Он подчеркнул, что неуместно в нынешнее время полицейским пользоваться такими автомобилями, тем более, на них в Украине "пока что, к сожалению, даже негде ездить".

В свою очередь, советник первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе Анастасия Шманько добавила: "Я также хотела бы сказать, что надо использовать здравый смысл. Спасибо обществу, гражданам и коллегам за такой интерес к патрульной полиции. Сейчас действительно существует очень много фейковых страниц, неофициальных. Распространение такой информации, как вчера, является неуместным".

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По ее словам, на сегодня есть только одна официальная Фейсбук-страничка патрульной полиции, а также официальный Твиттер и Ютюб-канал патрульной полиции.

В свою очередь, начальник управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины Сергей Демедюк обратил внимание на то, верификация аккаунтов в социальных сетях происходит только на официальных страничках.

"То есть, если страничка представляет официальную позицию того или иного министерства или ведомства или официального лица, она может быть по согласованию верифицирована, о чем есть соответствующие отметки",- сказал он.

Также он добавил, что в самом названии пишется, что это официальная страничка или личный аккаунт.