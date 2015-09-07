Вербовавшего полицейских в "Правый сектор" россиянина приговорили к семи годам тюрьмы
15:54, 07 сентября 2015Общество
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Мосгорсуд постановил признать вербовщика «Правого сектора» Александра Разумова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет колонии общего режима.
По версии следствия, Разумов проходил тренировку в лагере «ПС» / Фото УНИАН
Об этом сообщает РИА «Новости».
Обвинение требовало для Разумова восемь лет тюрьмы. По версии следствия, Разумов с марта по май прошлого года проходил тренировку в лагере «Правого сектора», после чего вернулся на территорию России и занялся вербовкой.
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Присяжные постановили, что Разумов пытался завербовать двух своих знакомых, которые являлись сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее присяжные признали Александра Разумова виновным в "наемничестве и экстремизме".
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