Вербовавшего полицейских в "Правый сектор" россиянина приговорили к семи годам тюрьмы

15:54, 07 сентября 2015
Общество
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Мосгорсуд постановил признать вербовщика «Правого сектора» Александра Разумова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет колонии общего режима. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает РИА «Новости».

Обвинение требовало для Разумова восемь лет тюрьмы. По версии следствия, Разумов с марта по май прошлого года проходил тренировку в лагере «Правого сектора», после чего вернулся на территорию России и занялся вербовкой.

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Присяжные постановили, что Разумов пытался завербовать двух своих знакомых, которые являлись сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее присяжные признали Александра Разумова виновным в "наемничестве и экстремизме".

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