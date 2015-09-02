Вербовавшего полицейских в "Правый сектор" россиянина хотят посадить на 8 лет

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее присяжные признали Александра Разумова виновным в "наемничестве и экстремизме".

По данным СК РФ, Разумов пытался завербовать в ряды «Правого сектора» полицейских для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

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По версии следствия, гражданин России Разумов в 2014 году посетил Украину, где прошел подготовку в качестве бойца «Правого сектора». После чего, отмечают в правоохранительных органах, россиянин вернулся на родину и стал вербовать сограждан в ряды организации.