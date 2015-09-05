В Харькове произошла массовая драка с участием студентов-иностранцев (видео)

В Харькове произошла массовая драка между иностранцами - выходцами из Африки и Средней Азии.

Инцидент случился около 23:30 пятницы, сообщается на странице одного из харьковских пабликов в соцсети, передает ТСН.

"Толпа гостей из Африки и средней Азии устроила драку на Пушкинской возле кафе "Гигант", - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что в поддержку милиции приехал автобус с бойцами Нацгвардии, за кем-то из иностранцев началась погоня на машинах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, конфликтная ситуация возникла вчера поздно вечером на улице Пушкинской.

Согласно сообщению, произошел конфликт между иностранными гражданами и таксистами.

«Установлено, что ссора возникла между таксистами и иностранными гражданами. В ситуацию вмешались бойцы Нацгвардии, которые патрулировали территорию и стали свидетелями происшествия. Они пресекли конфликт и сообщили о данном факте в милицию», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия, его участников и свидетелей, добавили в милиции.

Напомним, что ранее в центре Киева ночью произошла драка между украинцами и иностранными студентами.