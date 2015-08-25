Ночью в центре Киева дрались студенты и "штурмовали" коммунальную технику

Как сообщает МВД в Киеве, в пешеходном переходе под Бессарабской площадью возник конфликт между студентами одной из южных стран и гражданами Украины. Конфликт продолжился на Крещатике и быстро перерос в драку. На место прибыли патрульные полицейские и милиционеры, которые несли службу по охране общественного порядка в центре города.

Во время общения с правоохранителями в Шевченковском райуправлении столичной милиции все участники инцидента отказались от написания официальных заявлений и подтвердили, что не имеют никаких претензий друг к другу.

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Как сообщает "ТСН.Ранок", в ту же ночь, полиция пыталась унять молодчиков, которые на Майдане Независимости перегородили проезжую часть и штурмовали коммунальную технику с криками "Ганьба".

Таким образом протестующие пытались убедить правоохранителей, что коммунальщики начали открывать дорогу для транспорта рано, прервав праздник.

По сообщению МВД, в результате конфликта на площади в больницу обратился 31-летний уроженец одной из стран Африки, поскольку он после драки имел порезы предплечья (диагноз - непроникающие резаные раны). Работники милиции провели проверку по этому поводу и установили, что потерпевший получил повреждения при падении и сам порезался стеклом разбитой бутылкой. Это подтверждает видеозапись с камеры наблюдения одного из магазинов. После того, как ему была оказана медицинская помощь пациент покинул больницу.

В свою очередь "ТСН. Ранок" сообщает об еще одном пострадавшем -студента из Нигерии, который обратился в полицию с колото-резаной раной.

Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты между собой.

Как сообщал УНИАН, ранее на Майдане Независимости устроили массовую драку польские и украинские футбольные фанаты.