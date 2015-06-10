Сына Джемилева в России приговорили к 5 годам лишения свободы - адвокат

Об этом в Twitter написал его российский адвокат Николай Полозов.

"Итак, приговором Краснодарского краевого суда Хайсера Джемилева приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор обжалую", - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, российская прокуратура просила приговорить сына Джемилева на 5,6 лет.

Хайсера задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

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Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу в Симферополе для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, а затем снова перевели в СИЗО. Установить степень вменяемости задержанного медики не смогли. Апелляционный суд Крыма принял решение этапировать его в Киев для прохождения экспертизы. По словам Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике в Турции, а также пробовал марихуану.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

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В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

2 июня присяжные российского суда сняли с сына Джемилева обвинения в умышленном убийстве.