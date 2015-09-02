Сыну Джемилева в России сократили срок заключения до 3,5 лет

Верховный суд Российской Федерации сократил сыну лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсеру срок заключения с 5-ти до 3,5 лет.

Об этом российский адвокат Николай Полозов сообщил в Twitter.

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"Верховный суд РФ изменил приговор Краснодарского суда в отношении Джемилева. Срок наказания сокращен с 5 до 3,5 лет. Еще одна победа в деле", - сообщил Полозов.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Краснодарский краевой суд приговорил сына лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсера к 5 годам лишения свободы.

Российская прокуратура просила осудить сына Джемилева на 5,6 лет.

Хайсера задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство совершено по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру меру пресечения свободы в виде содержания под стражей.

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После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

2 июня присяжные российского суда сняли с сына Джемилева обвинения в умышленном убийстве.