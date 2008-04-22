Евро подорожал до 1,6 доллара

Курс евро подскочил до рекордной отметки 1,60 доллара на торгах 22 апреля, сообщает AFP. Причиной нового витка падения стоимости доллара стала неблагоприятная статистика по продажам недвижимости в США.

Отчет показал, что продажи на вторичном рынке жилья упали на 2 процента в марте по отношению к февралю и 19,3 процента к марту 2007 года. Падение объема продаж и цен на недвижимость продолжает усиливать страхи инвесторов относительно масштабов рецессии в США.

Обвалу курса доллара поспособствовало также заявление члена совета директоров Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристиана Нуайе (Christian Noyer) о возможном повышении базовой ставки для борьбы с инфляцией. По его словам, ЕЦБ сделает все возможное для того, чтобы удержать инфляцию в Еврозоне в рамках 2 процентов в год.

В свою очередь, падение доллара спровоцировало резкий взлет цен на нефть. Нефтяные фьючерсы на май взлетели до очередного рекорда, составившего на сей раз 119,74 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg.

Лента.ру