Следов от пуль на автомобиле мэра города Винники не обнаружено – МВД

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления МВД во Львовской области Светлана Добровольская, передает Радио Свобода.

На место происшествия выехали руководители милиции области и Львова, а также следственно-оперативная группа. Однако, никаких следов от пуль не обнаружили на машине – ни водитель, ни сам городской голова не пострадали.

По сообщению правоохранителей, в лобовое стекло попал камень и вследствие этого оно треснуло.

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Ранее УНИАН сообщал, что мэр города Винники Сергей Уваров заявил правоохранителям, что сегодня, 2 сентября, около 21.00, неизвестные совершили на него покушение и обстреляли его автомобиль. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.