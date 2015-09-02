"Свободовец" Швайка получил SMS-сообщение с вызовом на допрос

Как сообщил Швайка ТСН, в повестке указаны адреса, по которым его не возможно найти: один адрес общежития, в котором он не проживает с 1998 года, второй – матери его бывшей жены.

Как отмечается, следователь Печерского райуправления, который присылал сообщение "свободовцу", пояснил, что новый закон позволяет посылать повестки всеми доступными способами, даже через соцсети.

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"Закон предусматривает вызов, как лично, так и в телефонном режиме. Это в новом УПК. Или в телефонном режиме, либо через СМИ, либо лично в руки", - пояснил следователь по телефону.

Также капитан милиции пояснил, что Швайка лично позвонил руководству милиции и пообещал быть в Киеве на допросе.

Как сообщал УНИАН, накануне в МВД обнародовали копию повестки на допрос лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и еще 7 активистов этой партии.



