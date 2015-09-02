На Луганщине завершается демонтаж памятников тоталитарного режима, лидируют Рубежное и Северодонецк
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет о завершении в регионе демонтажа памятников и символов тоталитарного режима в Украине.
Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ЛОВЦА, завершается демонтаж памятников коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Из 151 памятника, подпадающих под действие соответствующего закона о запрете этой символики, фактически демонтированы 109. Среди лидеров - города Рубежное и Северодонецк, в которых больше нет памятников Владимиру Ленину, среди районов - Беловодский, Белокуракинский, Кременской и Сватовский.
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При этом Тука отметил, что пассивно проводятся мероприятия по демонтажу памятников в Лисичанске (осталось 6 из 11), Старобельском (7 из 10), Троицком (10 из 12), Марковском (5 из 8) и Меловском (4 из 7) районах.
"Я лично возьмусь за руководителей населенных пунктов, которые медлят с демонтажем "идолов" тоталитарного режима в Украине", - подчеркнул Тука.