Ответы на тесты появятся в Интернете через несколько часов

В 14.00 участники внешнего тестирования по украинскому языку и литературе завершили работу над тестами.

Тестовые задания, правильные ответы на них и ссылки на соответствующие параграфы в учебниках будут опубликованы в Интернете через несколько часов, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания со ссылкой на начальника отдела внешних связей Украинского центра оценивания качества образования Валентину ТКАЧЕНКО.

"Как только все конверты с ответами оставят пункты тестирования, мы будем готовы обнародовать как тесты, так и правильные ответы на них", - заявила В.ТКАЧЕНКО.

По ее словам, такая публикация тестов будет проходить не только сегодня, 22 апреля, но и после тестирования, которых в 2008 году будет одиннадцать. Все тесты будут обнародоваться на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования – www.testportal.com.ua

"Мы надеемся, публикация официальных тестов положит конец упрекам о несоответствии тестов школьной программе. Каждый абитуриент или преподаватель сможет убедиться, что задания не выходят за ее пределы", - добавила представительница УЦОКО.

Как сообщалось, основная сессия внешнего независимого оценивания, которое включает тесты по 11 предметам, началась сегодня во всех регионах Украины. К участию в ней зарегистрировались 512 тыс. 591 чел.